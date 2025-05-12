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Из-за российского обстрела Белозерки на Херсонщине пострадал 10-летний ребенок

Анастасия ПроцПонедельник, 12 мая 2025, 09:43
Из-за российского обстрела Белозерки на Херсонщине пострадал 10-летний ребенок
Иллюстративное фото: Getty Images

В поселке Белозерка Херсонской области в результате российского удара по дому под завалами разрушенного дома оказалась 10-летняя девочка.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: В Белозерке из-за российского обстрела пострадал ребенок. В результате попадания вражеского снаряда в дом под завалами разрушенного дома оказалась 10-летняя девочка.

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Детали: Сообщается, что спасатели достали ребенка из-под обломков и передали медикам. У девочки обнаружили взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также обломочные ранения ног.

Что предшествовало:

  • 11 мая российские войска нанесли артиллерийские удары по Херсону и поселку Белозерка, в результате чего пострадали две женщины 57 и 76 лет и 61-летний мужчина.

Херсонская областьдетиобстрел
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