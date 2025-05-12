Росія втретє за день атакувала Сумщину: є поранений
Понеділок, 12 травня 2025, 13:10
Унаслідок третьої за день атаки російського безпілотника по Сумській громаді постраждав цивільний мешканець.
Джерело: Сумська міська рада
Деталі: Як повідомляють у міській раді, окупанти вдарили по Стецьківському старостату. У результаті атаки чоловік зазнав поранень і був госпіталізований.
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Наразі відомо, що це вже третя цілеспрямована атака БпЛА по Сумщині за останню добу.
Що передувало:
- 12 травня безпілотник російських загарбників атакував автомобіль енергетиків у Сумській області, внаслідок чого загинув водій, ще троє людей були поранені.