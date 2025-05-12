Россия в третий раз за день атаковала Сумскую область: есть раненый

В результате третьей за день атаки российского беспилотника по Сумской общине пострадал гражданский житель.

Источник: Сумской городской совет

Детали: Как сообщают в городском совете, оккупанты ударили по Стецковскому старостату. В результате атаки мужчина получил ранения и был госпитализирован.

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Известно, что это уже третья целенаправленная атака БпЛА по Сумской области за последние сутки.

Что предшествовало: