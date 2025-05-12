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Россия в третий раз за день атаковала Сумскую область: есть раненый

Анастасия ПроцПонедельник, 12 мая 2025, 13:10
Россия в третий раз за день атаковала Сумскую область: есть раненый
Иллюстративное фото: Getty Images

В результате третьей за день атаки российского беспилотника по Сумской общине пострадал гражданский житель.

Источник: Сумской городской совет

Детали: Как сообщают в городском совете, оккупанты ударили по Стецковскому старостату. В результате атаки мужчина получил ранения и был госпитализирован.

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Известно, что это уже третья целенаправленная атака БпЛА по Сумской области за последние сутки.

Что предшествовало:

  • 12 мая беспилотник российских захватчиков атаковал автомобиль энергетиков в Сумской области, в результате чего погиб водитель, еще три человека были ранены.

Сумская областьбеспилотники
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