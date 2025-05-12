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У Німеччині дали Росії час до кінця доби погодитись на 30-денне припинення вогню

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловПонеділок, 12 травня 2025, 14:29
У Німеччині дали Росії час до кінця доби погодитись на 30-денне припинення вогню
фото: Getty Images

Речник німецького уряду Штефан Корнеліус заявив, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене 30-денне припинення вогню, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.

Джерело: Bild з посиланням на заяву Корнеліуса, передає "Європейська правда"

Пряма мова Корнеліуса: "Час спливає, залишилося дванадцять годин до кінця дня".

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Деталі: За словами речника, Росія має до кінця понеділка погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню в Україні, інакше їй загрожують нові санкції.

У відповідь на запитання, чи означає це, що коли понеділок мине, європейці почнуть готувати санкції, Корнеліус сказав: "Саме так".

"Коли цей день мине, на рівні політичних радників почнуть готувати санкційні заходи. Паралельно з цим ми готуємо в Брюсселі 17-й пакет санкцій. Ці підготовчі роботи відбуваються паралельно з переговорами (в Стамбулі)", – заявив речник.

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Передісторія:

  • Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща в суботу закликали Росію до 30-денного перемир'я, починаючи з понеділка. 
  • Під час візиту до Києва канцлер Фрідріх Мерц та інші глави держав і урядів пригрозили РФ санкціями, якщо вона не дасть згоду зупинити вогонь.
  • Президент Франції Емманюель Макрон говорив про те, що будуть введені "масштабні санкції" Європи та США.
  • Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

перемир’яНімеччинаРосіяросійсько-українська війна
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