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В Германии дали России время до конца суток согласиться на 30-дневное прекращение огня

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПонедельник, 12 мая 2025, 14:29
В Германии дали России время до конца суток согласиться на 30-дневное прекращение огня
фото: Getty Images

Представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил, что если до конца понедельника в Украине не будет установлено 30-дневное прекращение огня, тогда Берлин совместно с европейскими партнерами начнет процесс подготовки новых санкций против РФ.

Источник: Bild со ссылкой на заявление Корнелиуса, передает "Европейская правда"

Прямая речь Корнелиуса: "Время идет, осталось двенадцать часов до конца дня".

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Детали: По словам представителя, Россия должна до конца понедельника согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине, иначе ей грозят новые санкции.

В ответ на вопрос, означает ли это, что когда понедельник пройдет, европейцы начнут готовить санкции, Корнелиус сказал: "Именно так".

"Когда этот день пройдет, на уровне политических советников начнут готовить санкционные меры. Параллельно с этим мы готовим в Брюсселе 17-й пакет санкций. Эти подготовительные работы происходят параллельно с переговорами (в Стамбуле)", - заявил спикер.

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Предыстория:

  • Германия, Франция, Великобритания и Польша в субботу призвали Россию к 30-дневному перемирию, начиная с понедельника.
  • Во время визита в Киев канцлер Фридрих Мерц и другие главы государств и правительств пригрозили РФ санкциями, если она не даст согласие остановить огонь.
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о том, что будут введены "масштабные санкции" Европы и США.
  • Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

перемириеГерманияРосcияроссийско-украинская война
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