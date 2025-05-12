В Германии дали России время до конца суток согласиться на 30-дневное прекращение огня

Представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил, что если до конца понедельника в Украине не будет установлено 30-дневное прекращение огня, тогда Берлин совместно с европейскими партнерами начнет процесс подготовки новых санкций против РФ.

Источник: Bild со ссылкой на заявление Корнелиуса, передает "Европейская правда"

Прямая речь Корнелиуса: "Время идет, осталось двенадцать часов до конца дня".

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Детали: По словам представителя, Россия должна до конца понедельника согласиться на безусловное 30-дневное прекращение огня в Украине, иначе ей грозят новые санкции.

В ответ на вопрос, означает ли это, что когда понедельник пройдет, европейцы начнут готовить санкции, Корнелиус сказал: "Именно так".

"Когда этот день пройдет, на уровне политических советников начнут готовить санкционные меры. Параллельно с этим мы готовим в Брюсселе 17-й пакет санкций. Эти подготовительные работы происходят параллельно с переговорами (в Стамбуле)", - заявил спикер.

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