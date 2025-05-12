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Сибіга: РФ продовжує ігнорувати пропозицію про тривале припинення вогню

Христина Бондарєва, Євген КізіловПонеділок, 12 травня 2025, 15:47
Сибіга: РФ продовжує ігнорувати пропозицію про тривале припинення вогню
фото: Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у понеділок обговорив з главами МЗС найбільших європейських держав "рішучі кроки" щодо Росії, зокрема нові санкції.

Джерело: міністр повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: У понеділок в Лондоні зібралися глави МЗС Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі, Франції. Присутня також глава дипломатії ЄС Кая Каллас. 

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"Ключовими темами нашої сьогоднішньої зустрічі були мирні зусилля та наша спільна робота зі Сполученими Штатами. Ми скоординували стратегії наших кроків на цей тиждень, які будуть вирішальними для миру та відповідальності", – повідомив Сибіга. 

Він відзначив, що росіяни повністю ігнорують пропозицію про повне і тривале припинення вогню з 12 травня та продовжують атакувати українські позиції по всій лінії фронту.

"Ми обговорили рішучі кроки, які можна вжити, включаючи санкції проти банківської системи, центрального банку та енергетичного сектору Росії, а також нові пакети оборонної допомоги для України. Путін повинен усвідомити наслідки відмови від мирних зусиль і продовження війни", – заявив Сибіга.

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Міністр додав, що разом з колегами вони скоординували наступні кроки, контакти та зусилля на цей тиждень і надалі. 

Сибіга подякував Британії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Польщі та Європейському Союзу за їхню незмінну підтримку та невтомні зусилля для досягнення справедливого миру.

Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща в суботу закликали Росію до 30-денного перемир'я, починаючи з понеділка. 

В уряді Німеччини 12 травня заявили, що якщо до кінця дня в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.

Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Сибіга Андрійросійсько-українська війнаперемир’я
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