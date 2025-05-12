Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сибига: РФ продолжает игнорировать предложение о длительном прекращении огня

Кристина Бондарева, Евгений КизиловПонедельник, 12 мая 2025, 15:47
Сибига: РФ продолжает игнорировать предложение о длительном прекращении огня
фото: Getty Images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник обсудил с главами МИД крупнейших европейских государств "решительные шаги" в отношении России, в частности новые санкции.

Источник: министр сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: В понедельник в Лондоне собрались главы МИД Британии, Германии, Италии, Испании, Польши, Франции. Присутствует также глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Реклама:

"Ключевыми темами нашей сегодняшней встречи были мирные усилия и наша совместная работа с Соединенными Штатами. Мы скоординировали стратегии наших шагов на эту неделю, которые будут решающими для мира и ответственности", – сообщил Сибига.

Он отметил, что россияне полностью игнорируют предложение о полном и длительном прекращении огня с 12 мая и продолжают атаковать украинские позиции по всей линии фронта.

"Мы обсудили решительные шаги, которые можно предпринять, включая санкции против банковской системы, центрального банка и энергетического сектора России, а также новые пакеты оборонной помощи для Украины. Путин должен осознать последствия отказа от мирных усилий и продолжения войны", – заявил Сибига.

РЕКЛАМА:

Министр добавил, что вместе с коллегами они скоординировали следующие шаги, контакты и усилия на эту неделю и в дальнейшем.

Сибига поблагодарил Британию, Францию, Германию, Италию, Испанию, Польшу и Европейский Союз за их неизменную поддержку и неутомимые усилия для достижения справедливого мира.

Германия, Франция, Великобритания и Польша в субботу призвали Россию к 30-дневному перемирию, начиная с понедельника.

В правительстве Германии 12 мая заявили, что если до конца дня в Украине не будет установлено перемирие, тогда Берлин совместно с европейскими партнерами начнет процесс подготовки новых санкций против РФ.

Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Сибига Андрейроссийско-украинская войнаперемирие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Вспышка гепатита А в Киеве: сколько больных зафиксировали и нашли ли источник инфицирования
В Германии дали России время до конца суток согласиться на 30-дневное прекращение огня
Суд изменил меру пресечения нардепу Тищенко на ночной домашний арест
Поджог ТЦ в Варшаве: в Польше предъявили обвинения двум украинцам 
Поляки угрожают заблокировать пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"
Курдская РПК объявила о самороспуске после четырех десятилетий противостояния в Турции
Все новости...
Сибига Андрей
Сибига о предложении Зеленского: Маловероятно, что РФ имеет хоть крупицу такой смелости
Сибига назвал красные линии Украины в переговорах о мире, среди них – стремление в НАТО
Сибига пригласил будущего главу МИД Германии в Украину
Последние новости
16:29
Как Уоррен Баффетт построил финансовую империю на триллион долларов
16:19
"Честь профессии": 6 материалов журналистов УП попали в финал конкурса
16:14
Apple планирует поднять цены на iPhone, но не хочет оправдывать это пошлинами Трампа - WSJ
15:53
В Украине почти на 30% вырос импорт бензина: закрепился новый лидер
15:47
Сибига: РФ продолжает игнорировать предложение о длительном прекращении огня
15:44
Обыски у должностных лиц Нацгвардии: САП и НАБУ отказались комментировать следственные действия
15:39
В древнерусскую Кирилловскую церковь наконец-то вернули богослужение на украинском
15:33
футболВслед за тренерским штабом: "Полесье" отстранило операционного менеджера и шеф-скаута клуба
15:23
В ЕС настаивают, что для начала переговоров необходимо полное прекращение огня со стороны РФ
15:21
Вспышка гепатита А в Киеве: сколько больных зафиксировали и нашли ли источник инфицирования
Все новости...
Реклама:
Реклама: