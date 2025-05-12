Сибига: РФ продолжает игнорировать предложение о длительном прекращении огня

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в понедельник обсудил с главами МИД крупнейших европейских государств "решительные шаги" в отношении России, в частности новые санкции.

Источник: министр сообщил в соцсети Х, пишет "Европейская правда"

Детали: В понедельник в Лондоне собрались главы МИД Британии, Германии, Италии, Испании, Польши, Франции. Присутствует также глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

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"Ключевыми темами нашей сегодняшней встречи были мирные усилия и наша совместная работа с Соединенными Штатами. Мы скоординировали стратегии наших шагов на эту неделю, которые будут решающими для мира и ответственности", – сообщил Сибига.

Он отметил, что россияне полностью игнорируют предложение о полном и длительном прекращении огня с 12 мая и продолжают атаковать украинские позиции по всей линии фронта.

"Мы обсудили решительные шаги, которые можно предпринять, включая санкции против банковской системы, центрального банка и энергетического сектора России, а также новые пакеты оборонной помощи для Украины. Путин должен осознать последствия отказа от мирных усилий и продолжения войны", – заявил Сибига.

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Министр добавил, что вместе с коллегами они скоординировали следующие шаги, контакты и усилия на эту неделю и в дальнейшем.

Сибига поблагодарил Британию, Францию, Германию, Италию, Испанию, Польшу и Европейский Союз за их неизменную поддержку и неутомимые усилия для достижения справедливого мира.

Германия, Франция, Великобритания и Польша в субботу призвали Россию к 30-дневному перемирию, начиная с понедельника.

В правительстве Германии 12 мая заявили, что если до конца дня в Украине не будет установлено перемирие, тогда Берлин совместно с европейскими партнерами начнет процесс подготовки новых санкций против РФ.

Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.