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Припинення вогню або санкції: у Кремлі заявили Європі, що з РФ не можна розмовляти "мовою ультиматумів"

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Понеділок, 12 травня 2025, 16:49
Припинення вогню або санкції: у Кремлі заявили Європі, що з РФ не можна розмовляти мовою ультиматумів
Дмитро Пєсков. Фото РІА Новини

У відповідь на обіцянку Німеччини запровадити разом з європейськими союзниками додаткові санкції проти РФ у разі, якщо 12 травня не буде введено режим припинення вогню, у Кремлі заявили, що з Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів.

Джерело: "Європейська правда", речник Кремля Дмитро Пєсков 12 травня журналістам, російський "Интерфакс"

Деталі: Раніше цього дня в уряді Німеччини заявили, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.

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"До цього попередження ми вже чули попередження позавчора, також вони були озвучені в досить ультимативній формі. Але така мова ультиматумів, вона для Росії неприйнятна, вона не підходить. З Росією не можна розмовляти такою мовою", – заявив Пєсков у понеділок, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща в суботу закликали Росію до 30-денного перемир'я, починаючи з понеділка. 

Під час візиту до Києва в суботу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та інші глави держав і урядів пригрозили РФ санкціями, якщо вона не дасть згоду зупинити вогонь.Президент Франції Емманюель Макрон говорив про те, що будуть введені "масштабні санкції" Європи та США.

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Очільник Кремля Володимир Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Німеччинаросійсько-українська війнаРосіяпереговори
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