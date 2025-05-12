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Прекращение огня или санкции: в Кремле заявили Европе, что с РФ нельзя разговаривать "языком ультиматумов"

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПонедельник, 12 мая 2025, 16:49
Прекращение огня или санкции: в Кремле заявили Европе, что с РФ нельзя разговаривать языком ультиматумов
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

В ответ на обещание Германии ввести вместе с европейскими союзниками дополнительные санкции против РФ в случае, если 12 мая не будет введен режим прекращения огня, в Кремле заявили, что с Россией нельзя разговаривать на языке ультиматумов.

Источник: "Европейская правда", спикер Кремля Дмитрий Песков 12 мая журналистам, российский "Интерфакс"

Детали: Ранее в этот день в правительстве Германии заявили, что если до конца понедельника в Украине не будет установлено перемирие, тогда Берлин совместно с европейскими партнерами начнет процесс подготовки новых санкций против РФ.

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"До этого предупреждения мы уже слышали предупреждения позавчера, также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов, он для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать на таком языке", – заявил Песков в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Германия, Франция, Великобритания и Польша в субботу призвали Россию к 30-дневному перемирию, начиная с понедельника.

Во время визита в Киев в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц и другие главы государств и правительств пригрозили РФ санкциями, если она не даст согласие остановить огонь. Президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о том, что будут введены "масштабные санкции" Европы и США.

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Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

Германияроссийско-украинская войнаРосcияпереговоры
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