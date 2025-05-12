"Коаліція рішучих": Макрон анонсував розмову із Зеленським і європейськими колегами

Президент Франції Емманюель Макрон заявив у понеділок, що у другій половині дня 12 травня він поговорить зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та іншими європейськими колегами на тлі вимоги до РФ про 30-денне припинення вогню.

Джерело: "Європейська правда", заяву Макрона наводить Le Figaro

Деталі: Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща в суботу закликали Росію до 30-денного перемир'я, починаючи з 12 травня. Якщо РФ не дасть згоду зупинити вогонь, то їй пригрозили новими санкціями.

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"Сьогодні в другій половині дня я поговорю з Володимиром Зеленським і моїми європейськими колегами. Ми визначили рамки. Все чітко", – заявив Макрон під час візиту на завод французько-італійської оптичної групи EssilorLuxottica в департаменті Ессон.

"Зараз усі мають бути розсудливими. Або Росія серйозна і хоче миру. Або вона несерйозна, і ми маємо ввести додаткові санкції", – додав він.

Очільник Кремля Володимир Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

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В уряді Німеччини 12 травня заявили, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.

У відповідь на це у Кремлі заявили, що з Росією не можна розмовляти мовою ультиматумів.