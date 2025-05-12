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"Коалиция решительных": Макрон анонсировал разговор с Зеленским и европейскими коллегами

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоПонедельник, 12 мая 2025, 16:53
Коалиция решительных: Макрон анонсировал разговор с Зеленским и европейскими коллегами
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что во второй половине дня 12 мая он поговорит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и другими европейскими коллегами на фоне требования к РФ о 30-дневном прекращении огня.

Источник: "Европейская правда", заявление Макрона приводит Le Figaro

Детали: Германия, Франция, Великобритания и Польша в субботу призвали Россию к 30-дневному перемирию, начиная с 12 мая. Если РФ не даст согласие остановить огонь, то ей пригрозили новыми санкциями.

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"Сегодня во второй половине дня я поговорю с Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами. Мы определили рамки. Все четко", – заявил Макрон во время визита на завод французско-итальянской оптической группы EssilorLuxottica в департаменте Эссон.

"Сейчас все должны быть рассудительными. Либо Россия серьезна и хочет мира. Или она несерьезно, и мы должны ввести дополнительные санкции", – добавил он.

Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.

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В правительстве Германии 12 мая заявили, что если до конца понедельника в Украине не будет установлено перемирие, тогда Берлин совместно с европейскими партнерами начнет процесс подготовки новых санкций против РФ.

В ответ на это в Кремле заявили, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов.

МакронЕвропароссийско-украинская войнапереговоры
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