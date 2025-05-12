Трамп: Зустріч Росії та України в четвер – дуже важлива

Президент США Дональд Трамп у понеділок висловив думку, що майбутні переговори Росії та України можуть виявитися продуктивними.

Джерело: заява Трампа в Білому домі, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Зустріч Росії та України в четвер дуже важлива. Я дуже сильно наполягав, щоб її організували. Я думаю, що ці переговори можуть призвести до хороших речей".

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Деталі: Як пише "Європейська правда", Трамп також допустив, що може сам приїхати в Туреччину на переговори Зеленського й Путіна.

Пряма мова: "Якщо я вважатиму, що це буде корисно – я не знаю, де я буду в цей момент, я буду десь на Близькому Сході – але я полечу туди, якщо вважатиму, що це буде корисно".

Що передувало:

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