Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Трамп: Зустріч Росії та України в четвер – дуже важлива

Євген КізіловПонеділок, 12 травня 2025, 18:02
Трамп: Зустріч Росії та України в четвер – дуже важлива
фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп у понеділок висловив думку, що майбутні переговори Росії та України можуть виявитися продуктивними.

Джерело: заява Трампа в Білому домі, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Зустріч Росії та України в четвер дуже важлива. Я дуже сильно наполягав, щоб її організували. Я думаю, що ці переговори можуть призвести до хороших речей".

Реклама:

Деталі: Як пише "Європейська правда", Трамп також допустив, що може сам приїхати в Туреччину на переговори Зеленського й Путіна.

Пряма мова: "Якщо я вважатиму, що це буде корисно – я не знаю, де я буду в цей момент, я буду десь на Близькому Сході – але я полечу туди, якщо вважатиму, що це буде корисно".

Що передувало:

РЕКЛАМА:
  • Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.
  • Трамп проігнорував те, що Росія не погодилась на 30-денне припинення вогню, та виступив з вимогою до України "негайно" погодитись на прямі перемовини з РФ у Стамбулі, як захотів очільник Кремля.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі.

російсько-українська війнаТрамппереговоримир
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп: Зустріч Росії та України в четвер – дуже важлива
У Дніпрі підлітки знімали чоловіка, поки той тонув: він загинув
Спалах гепатиту А в Києві: скільки хворих зафіксували та чи знайшли джерело інфікування
ОновленоСуд змінив запобіжний захід нардепу Тищенку на нічний домашній арешт
Підпал ТЦ у Варшаві: у Польщі висунули звинувачення двом українцям
Курдська РПК оголосила про саморозпуск після чотирьох десятиліть протистояння в Туреччині
Усі новини...
Сибіга: РФ продовжує ігнорувати пропозицію про тривале припинення вогню
"Коаліція рішучих": Макрон анонсував розмову із Зеленським і європейськими колегами
Припинення вогню або санкції: у Кремлі заявили Європі, що з РФ не можна розмовляти "мовою ультиматумів"
Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі в Туреччині
Останні новини
19:10
тенісСвітоліна впевнено вийшла у чвертьфінал престижного турніру в Римі
19:03
Китай збільшив імпорт російської та іранської нафти "про запас" – Reuters
19:03
У Хмельницькому підлітка вразило струмом на вагоні потяга: його стан вкрай важкий
18:59
Зеленський: Ми всі в Україні хотіли б, щоб Трамп зміг бути на зустрічі в Туреччині
18:49
Україна та ЄС підписали меморандум про співробітництво у "оборонці"
18:24
Новостворений криптомайнер синів Трампа виходить на біржу
18:20
Знайдені людські кістки на закинутій базі археологів: позиція Департаменту культури КМДА
18:15
Збитки від шахрайства з платіжними картками зросли на понад третину
18:11
Роботодавці назвали затребувані професії і поскаржились на нереалістичні зарплатні бажання
18:05
Волл-стріт відреагувала на припинення торгової війни між США та КНР
Усі новини...
Реклама:
Реклама: