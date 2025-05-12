Трамп: Встреча России и Украины в четверг – очень важна

Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил мнение, что предстоящие переговоры России и Украины могут оказаться продуктивными.

Источник: заявление Трампа в Белом доме, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Встреча России и Украины в четверг очень важна. Я очень сильно настаивал, чтобы ее организовали. Я думаю, что эти переговоры могут привести к хорошим вещам".

Реклама:

Детали: Как пишет "Европейская правда", Трамп также допустил, что может сам приехать в Турцию на переговоры Зеленского и Путина.

Прямая речь: "Если я буду считать, что это будет полезно - я не знаю, где я буду в этот момент, я буду где-то на Ближнем Востоке - но я полечу туда, если буду считать, что это будет полезно".

Что предшествовало:

РЕКЛАМА: