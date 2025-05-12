Трамп: Встреча России и Украины в четверг – очень важна
Понедельник, 12 мая 2025, 18:02
Президент США Дональд Трамп в понедельник выразил мнение, что предстоящие переговоры России и Украины могут оказаться продуктивными.
Источник: заявление Трампа в Белом доме, передает Интерфакс-Украина
Прямая речь: "Встреча России и Украины в четверг очень важна. Я очень сильно настаивал, чтобы ее организовали. Я думаю, что эти переговоры могут привести к хорошим вещам".
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Детали: Как пишет "Европейская правда", Трамп также допустил, что может сам приехать в Турцию на переговоры Зеленского и Путина.
Прямая речь: "Если я буду считать, что это будет полезно - я не знаю, где я буду в этот момент, я буду где-то на Ближнем Востоке - но я полечу туда, если буду считать, что это будет полезно".
Что предшествовало:
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- Глава Кремля Владимир Путин никак не ответил на предложение 30-дневной паузы в боевых действиях, но заявил, что настроен на "прямые переговоры" с Киевом в Стамбуле в четверг, 15 мая.
- Трамп проигнорировал то, что Россия не согласилась на 30-дневное прекращение огня, и выступил с требованием к Украине "немедленно" согласиться на прямые переговоры с РФ в Стамбуле, как захотел глава Кремля.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов лично говорить с правителем РФ в четверг в Стамбуле.