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Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з США про надра

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 12 травня 2025, 19:22
Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з США про надра
Фото - Офіс президента

Україна 12 травня закінчила ратифікацію угоди про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на картку закону на сайті Верховної ради

Деталі: Згідно з інформацією на сайті президента, у понеділок закон №0309 про ратифікацію так званої "угоди про надра" був повернутий з підписом від президента, й того ж дня почалось розсилання акта.

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Цей крок завершує формальну процедуру ратифікації угоди.

Нагадаємо, Верховна рада проголосувала за ратифікацію так званої "угоди про надра" зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду відбудови 8 травня.

Віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко говорила, що американсько-український інвестиційний фонд відбудови запрацює протягом тижнів після ратифікації угоди.

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Раніше "ЄвроПравда" розкрила основні деталі угоди, в якій йдеться про 57 мінералів і про військову допомогу США.

Детальніше у статті: Копалини в обмін на зброю. Що увійшло в угоду України зі США та які ризики лишаються.

СШАзаконодавство
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