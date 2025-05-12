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Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о недрах

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 12 мая 2025, 19:22
Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о недрах
Фото - Офис президента

Украина 12 мая закончила ратификацию соглашения о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на карточку закона на сайте Верховной Рады

Детали: Согласно информации на сайте президента, в понедельник закон №0309 о ратификации так называемого "соглашения о недрах" был возвращен с подписью президента, и в тот же день началась рассылка акта.

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Этот шаг завершает формальную процедуру ратификации соглашения.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за ратификацию так называемого "соглашения о недрах" с США и создание украинско-американского инвестиционного фонда восстановления 8 мая.

Вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко говорила, что американо-украинский инвестиционный фонд восстановления заработает в течение недель после ратификации соглашения.

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Ранее "ЕвроПравда" раскрыла основные детали соглашения, в котором речь идет о 57 минералах и о военной помощи США.

Подробнее в статье: Полезные ископаемые в обмен на оружие. Что вошло в соглашение Украины с США и какие риски остаются.

 

СШАзаконодательство
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