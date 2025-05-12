ВМС: Росія стягує ППО до Криму, оголюючи інші напрямки

Для збереження контролю над окупованим Кримом Росія насичує півострів системами протиповітряної оборони, лишаючи беззахисними інші напрямки.

Джерело: представник Військово-морських сил ЗСУ полковник Дмитро Плетенчук в ефірі українського національного телемарафону, передає "Радіо Свобода"

Деталі: За його словами, щільність ППО в Криму вища, ніж у багатьох регіонах на території РФ.

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Пряма мова: "Крим – це символічна та логістична цінність для Росії. Щільність ППО на острові – вище, ніж у багатьох регіонах самої РФ. Через санкції та брак мікроелектроніки у росіян обмежені можливості для поповнення втрат".

Більше деталей: Плетенчук розповів, що з початку 2024 року українські сили знищили значну кількість ППО РФ, штаб Чорноморського флоту та інші об’єкти. Попри втрати РФ продовжує запускати дрони з території Криму.

Пряма мова: "Це мобільні установки, які можна переміщувати, але переважно вони використовують перевірені локації…

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Треба дивитися кінцевий документ. Я впевнений, що там будуть описані відповідні протоколи, межі, кордони, засоби і цілі, що найголовніше".

Нагадаємо: З 2022 року територію півострова практично щодня атакують безпілотники і ракети, в більшості випадків міністерство оборони РФ або російська влада не підтверджують влучання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав жителів Криму подбати про свою безпеку у зв’язку з посиленням ударів ЗСУ по російських військових об’єктах на півострові, порекомендувавши переселитися від них.