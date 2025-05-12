ВМС: Россия стягивает ПВО в Крым, обнажая другие направления

Для сохранения контроля над оккупированным Крымом Россия насыщает полуостров системами противовоздушной обороны, оставляя беззащитными другие направления.

Источник: представитель Военно-морских сил ВСУ полковник Дмитрий Плетенчук в эфире украинского национального телемарафона, передает "Радио Свобода"

Детали: По его словам, плотность ПВО в Крыму выше, чем во многих регионах на территории РФ.

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Прямая речь: "Крым – это символическая и логистическая ценность для России. Плотность ПВО на острове – выше, чем во многих регионах самой РФ. Из-за санкций и нехватки микроэлектроники у россиян ограниченные возможности для пополнения потерь".

Больше деталей: Плетенчук рассказал, что с начала 2024 года украинские силы уничтожили значительное количество ПВО РФ, штаб Черноморского флота и другие объекты. Несмотря на потери, РФ продолжает запускать дроны с территории Крыма.

Прямая речь: "Это мобильные установки, которые можно перемещать, но в основном они используют проверенные локации...

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Надо смотреть конечный документ. Я уверен, что там будут описаны соответствующие протоколы, границы, средства и цели, что самое главное".

Напомним: С 2022 года территорию полуострова практически ежедневно атакуют беспилотники и ракеты, в большинстве случаев министерство обороны РФ или российские власти не подтверждают попадания по военным объектам, даже если эту информацию удается верифицировать.

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал жителей Крыма позаботиться о своей безопасности в связи с усилением ударов ВСУ по российским военным объектам на полуострове, порекомендовав переселиться от них.