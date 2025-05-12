Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВМС: Россия стягивает ПВО в Крым, обнажая другие направления

Евгений КизиловПонедельник, 12 мая 2025, 21:32
ВМС: Россия стягивает ПВО в Крым, обнажая другие направления
фото: россми

Для сохранения контроля над оккупированным Крымом Россия насыщает полуостров системами противовоздушной обороны, оставляя беззащитными другие направления.

Источник: представитель Военно-морских сил ВСУ полковник Дмитрий Плетенчук в эфире украинского национального телемарафона, передает "Радио Свобода"

Детали: По его словам, плотность ПВО в Крыму выше, чем во многих регионах на территории РФ.

Реклама:

Прямая речь: "Крым – это символическая и логистическая ценность для России. Плотность ПВО на острове – выше, чем во многих регионах самой РФ. Из-за санкций и нехватки микроэлектроники у россиян ограниченные возможности для пополнения потерь".

Больше деталей: Плетенчук рассказал, что с начала 2024 года украинские силы уничтожили значительное количество ПВО РФ, штаб Черноморского флота и другие объекты. Несмотря на потери, РФ продолжает запускать дроны с территории Крыма.

Прямая речь: "Это мобильные установки, которые можно перемещать, но в основном они используют проверенные локации...

РЕКЛАМА:

Надо смотреть конечный документ. Я уверен, что там будут описаны соответствующие протоколы, границы, средства и цели, что самое главное".

Напомним: С 2022 года территорию полуострова практически ежедневно атакуют беспилотники и ракеты, в большинстве случаев министерство обороны РФ или российские власти не подтверждают попадания по военным объектам, даже если эту информацию удается верифицировать.

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал жителей Крыма позаботиться о своей безопасности в связи с усилением ударов ВСУ по российским военным объектам на полуострове, порекомендовав переселиться от них.

Крымроссийско-украинская войнаПВОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 133 столкновения
"Слідство.Інфо": Комарницкий с женой в 2016-2018 годах продали в Киеве 110 квартир
Международная организация гражданской авиации признала Россию ответственной за сбитие MH17
Зеленский обсудил с Эрдоганом детали встречи с РФ в Турции
Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о недрах
Трамп: Встреча России и Украины в четверг – очень важна
Все новости...
Крым
Оккупанты в очередной раз отказались проводить военный парад в Севастополе
Зеленский: Силы обороны "отминусовали" второй российский самолет за сутки
Оккупанты перекрывали Крымский мост
Последние новости
23:46
Трое бельгийских военных получили ранения на учениях в Шотландии
23:18
Болезнь может "дотянуться" до любого органа. Интервью с онкологиней о коварстве меланомы
23:12
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 133 столкновения
22:51
баскетболУкраинка Ягупова с "Валенсией" второй раз подряд выиграла чемпионат Испании
22:37
"Слідство.Інфо": Комарницкий с женой в 2016-2018 годах продали в Киеве 110 квартир
22:16
Объем гривневых средств в банках вдвое больше показателя накануне вторжения - НБУ
21:50
В Украине приветствуют решение ICAO по сбитию MH17: Россия не уйдет от ответственности
21:42
Чем отличается меланома от других раков кожи и как ее распознать? Объяснение врача
21:32
ВМС: Россия стягивает ПВО в Крым, обнажая другие направления
21:31
Северная Македония присоединилась к инициативе по созданию "трибунала для Путина"
Все новости...
Реклама:
Реклама: