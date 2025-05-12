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"Слідство.Інфо": Комарницкий с женой в 2016-2018 годах продали в Киеве 110 квартир

Татьяна ОлейникПонедельник, 12 мая 2025, 22:37
Слідство.Інфо: Комарницкий с женой в 2016-2018 годах продали в Киеве 110 квартир
Денис Комарницкий. Фото - Українська правда

Журналисты "Слідства.Інфо" выяснили, что в течение 2016-2018 годов бизнесмен и экс-политик Денис Комарницкий вместе с женой владели 110 квартирами в Киеве, которые быстро продавали.

Источник: "Слідство.Інфо"

Детали: Как отметили журналисты, несмотря на то, что Комарницкого подозревают в причастности к схемам по выделению земли в Киеве под застройки, обнаруженные квартиры супругов Комарницких могли быть способом расчета за предоставление таких услуг.

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По данным "Слідства.Інфо", в жилом комплексе "Комфорт Таун" на левом берегу столицы Комарницкие имели 52 квартиры.

Еще 48 квартир было у них в ЖК Central Park в районе метро "Лыбедская". В ЖК Tetris Hall у Ирины Комарницкой нашли еще 10 квартир.

Журналисты исследовали выписки из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и установили, что обнаруженные квартиры продавались за считанные дни или недели.

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По подсчетам, с продажи квартир Комарницкие могли заработать 440 миллионов гривен.

В "Слідство.Інфо" обратили внимание, что пик активности с покупкой и продажей жилья пришелся на 2016-2018 годы.

Ни до этого, ни после Комарницкие не оперировали недвижимостью в таких объемах.

Все три ЖК, в которых Комарницкие имели жилье, построены компанией KAN Development. Ее основатель Игорь Никонов в 2014-2015 годах был первым заместителем председателя КГГА Виталия Кличко.

В разговоре с журналистами Ирина Комарницкая отрицала, что квартиры были взяткой. Назвав продажу и покупку жилья "бизнес-деятельностью". На вопрос, в чем заключался бизнес-интерес покупать квартиры, а уже через несколько дней или недель продавать их, она отказалась ответить.

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Что предшествовало: 

  • 6 февраля 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро проводит следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого.
  • Позже пресс-служба НАБУ сообщила, что Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "проводят масштабную операцию "Чистый город" по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевском городском совете". 
  • В рамках этого дела ВАКС на два месяца отправил под стражу заместителя председателя КГГА Петра Оленича и установил ему залог в размере 15 млн грн. Председателю комиссии по земельным вопросам Михаилу Терентьеву также избрали меру пресечения - два месяца содержания под стражей с возможностью залога в почти 20 миллионов гривен/
  • 10 февраля стало известно, что Комарницкий пытается покинуть территорию Украины, правоохранители принимают меры для его задержания.
  • "Украинская правда" нашла за границей Дениса Комарницкого. 26 марта стало известно, что из-за выезда Комарницкого уволили трех сотрудников полиции.

недвижимостькоррупцияКиев
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