Окупанти атакували з дрона цивільне авто на Запоріжжі: поранено чоловіка
Вівторок, 13 травня 2025, 08:06
Чоловік літнього віку дістав поранення внаслідок російського удару безпілотником по цивільному авто у Запорізькій області.
Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram
Пряма мова очільника ОВА: "Росіяни вкотре полюють на цивільних мешканців. Ворожий дрон атакував автівку в прифронтовій громаді Запорізької області. Поранено 72-річного чоловіка".
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Передісторія:
- 12 травня безпілотник російських загарбників атакував автомобіль енергетиків у Сумській області, внаслідок чого загинув водій, ще троє людей були поранені.