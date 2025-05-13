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Окупанти атакували з дрона цивільне авто на Запоріжжі: поранено чоловіка

Ірина БалачукВівторок, 13 травня 2025, 08:06
Окупанти атакували з дрона цивільне авто на Запоріжжі: поранено чоловіка
Фото ЗОВА

Чоловік літнього віку дістав поранення внаслідок російського удару безпілотником по цивільному авто у Запорізькій області.

Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram

Пряма мова очільника ОВА: "Росіяни вкотре полюють на цивільних мешканців. Ворожий дрон атакував автівку в прифронтовій громаді Запорізької області. Поранено 72-річного чоловіка".

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Передісторія:

Запорізька областьбезпілотники
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