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Оккупанты атаковали с дрона гражданское авто на Запорожье: ранен мужчина

Ирина БалачукВторник, 13 мая 2025, 08:06
Оккупанты атаковали с дрона гражданское авто на Запорожье: ранен мужчина
Фото ЗОВА

Мужчина пожилого возраста получил ранения в результате российского удара беспилотником по гражданскому авто в Запорожской области.

Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "Россияне в очередной раз охотятся на гражданских жителей. Вражеский дрон атаковал машину в прифронтовой общине Запорожской области. Ранен 72-летний мужчина".

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Предыстория:

Запорожская областьбеспилотники
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