Оккупанты атаковали с дрона гражданское авто на Запорожье: ранен мужчина

Мужчина пожилого возраста получил ранения в результате российского удара беспилотником по гражданскому авто в Запорожской области.

Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "Россияне в очередной раз охотятся на гражданских жителей. Вражеский дрон атаковал машину в прифронтовой общине Запорожской области. Ранен 72-летний мужчина".

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