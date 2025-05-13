Оккупанты атаковали с дрона гражданское авто на Запорожье: ранен мужчина
Вторник, 13 мая 2025, 08:06
Мужчина пожилого возраста получил ранения в результате российского удара беспилотником по гражданскому авто в Запорожской области.
Источник: глава ОВА Иван Федоров в Telegram
Прямая речь главы ОВА: "Россияне в очередной раз охотятся на гражданских жителей. Вражеский дрон атаковал машину в прифронтовой общине Запорожской области. Ранен 72-летний мужчина".
Реклама:
Предыстория:
- 12 мая беспилотник российских захватчиков атаковал автомобиль энергетиков в Сумской области, в результате чего погиб водитель, еще три человека были ранены.