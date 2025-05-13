ССО знищили новітній російський комплекс БУК-М3 вартістю $45 млн та "Ураган-1"

Сили спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М3, а також РСЗВ "Ураган-1".

Джерело: ССО

Деталі: Зазначається, що БУК-М3 є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді.

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Під час проведення спеціальної розвідки на одному з операційних напрямків, оператори ССО виявили БУК-М3 та РСЗВ "Ураган-1" на бойовому чергуванні.

Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили новітній БУК-М3 та РСЗВ "Ураган-1".



Відео: ССО pic.twitter.com/ECwInUMUcl — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 13, 2025

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Дослівно: "Після швидкої підготовки воїни запустили ударні дрони та влучно вразили цілі. Комплекс БУК-М3 орієнтовною вартістю $45 мільйонів знищено повністю разом з боєкомплектом".

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