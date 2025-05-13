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ССО знищили новітній російський комплекс БУК-М3 вартістю $45 млн та "Ураган-1"

Анастасія ПроцВівторок, 13 травня 2025, 12:05
ССО знищили новітній російський комплекс БУК-М3 вартістю $45 млн та Ураган-1
скрин з відео

Сили спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М3, а також РСЗВ "Ураган-1".

Джерело: ССО 

Деталі: Зазначається, що БУК-М3 є одним з ключових засобів протиповітряної оборони ворога, яку він використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді.

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Під час проведення спеціальної розвідки на одному з операційних напрямків, оператори ССО виявили БУК-М3 та РСЗВ "Ураган-1" на бойовому чергуванні. 

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Дослівно: "Після швидкої підготовки воїни запустили ударні дрони та влучно вразили цілі. Комплекс БУК-М3 орієнтовною вартістю $45 мільйонів знищено повністю разом з боєкомплектом".

Нагадаємо:

  • 12 травня командування Сил спеціальних операцій ЗСУ повідомило, що оператори одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували вісім російських військових під час розвідки за лінією бойового зіткнення.

ССОросійсько-українська війназброя
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