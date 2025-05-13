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ССО уничтожили новейший российский комплекс БУК-М3 стоимостью $45 млн и "Ураган-1"

Анастасия ПроцВторник, 13 мая 2025, 12:05
ССО уничтожили новейший российский комплекс БУК-М3 стоимостью $45 млн и Ураган-1
скрин с видео

Силы специальных операций ВСУ ударными дронами уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс БУК-М3, а также РСЗО "Ураган-1".

Источник: ССО

Детали: Отмечается, что БУК-М3 является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, которую он использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде.

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Во время проведения специальной разведки на одном из операционных направлений, операторы ССО обнаружили БУК-М3 и РСЗО "Ураган-1" на боевом дежурстве.

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Дословно: "После быстрой подготовки воины запустили ударные дроны и точно поразили цели. Комплекс БУК-М3 ориентировочной стоимостью $45 миллионов уничтожен полностью вместе с боекомплектом".

Напомним:

  • 12 мая командование Сил специальных операций ВСУ сообщило, что операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ ликвидировали восемь российских военных во время разведки за линией боевого соприкосновения.

ССОроссийско-украинская войнаоружие
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