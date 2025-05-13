ССО уничтожили новейший российский комплекс БУК-М3 стоимостью $45 млн и "Ураган-1"
Силы специальных операций ВСУ ударными дронами уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс БУК-М3, а также РСЗО "Ураган-1".
Источник: ССО
Детали: Отмечается, что БУК-М3 является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, которую он использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде.
Во время проведения специальной разведки на одном из операционных направлений, операторы ССО обнаружили БУК-М3 и РСЗО "Ураган-1" на боевом дежурстве.
Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили новітній БУК-М3 та РСЗВ "Ураган-1".— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 13, 2025
Відео: ССО pic.twitter.com/ECwInUMUcl
Дословно: "После быстрой подготовки воины запустили ударные дроны и точно поразили цели. Комплекс БУК-М3 ориентировочной стоимостью $45 миллионов уничтожен полностью вместе с боекомплектом".
Напомним:
- 12 мая командование Сил специальных операций ВСУ сообщило, что операторы одного из подразделений Сил специальных операций ВСУ ликвидировали восемь российских военных во время разведки за линией боевого соприкосновения.