ССО уничтожили новейший российский комплекс БУК-М3 стоимостью $45 млн и "Ураган-1"

Силы специальных операций ВСУ ударными дронами уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс БУК-М3, а также РСЗО "Ураган-1".

Источник: ССО

Детали: Отмечается, что БУК-М3 является одним из ключевых средств противовоздушной обороны врага, которую он использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде.

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Во время проведения специальной разведки на одном из операционных направлений, операторы ССО обнаружили БУК-М3 и РСЗО "Ураган-1" на боевом дежурстве.

Сили спеціальних операцій ЗСУ знищили новітній БУК-М3 та РСЗВ "Ураган-1".



Відео: ССО pic.twitter.com/ECwInUMUcl — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 13, 2025

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Дословно: "После быстрой подготовки воины запустили ударные дроны и точно поразили цели. Комплекс БУК-М3 ориентировочной стоимостью $45 миллионов уничтожен полностью вместе с боекомплектом".

Напомним: