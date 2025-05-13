На Лиманському напрямку українські військові взяли в полон громадянина Узбекистану

Бійці 106-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади "Сталеві леви" Збройних сил України на Лиманському напрямку взяли в полон громадянина Узбекистану, який брав участь у штурмі позицій ЗСУ на боці ворога.

Джерело: 63 окрема механізована бригада

Деталі: За словами полоненого, на ім’я Уміт, він погодився на службу в армії РФ в обмін на російське громадянство, яке йому обіцяли після року служби, а також на грошову винагороду у розмірі 2 мільйони рублів.

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Як зазначив сам Уміт, раніше він не мав військового досвіду і в армії не служив. Після вербування його відправили на штурм українських позицій. Під час бою він загубився, зазнав удару, втратив орієнтацію й вийшов безпосередньо на позиції українських військових, де був затриманий.

"Росіяни, приходьте і ви – це єдиний ваш шанс вижити!"– зазначили в бригаді.

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Пряма мова полоненого: "Я дурнем був. Не думав, що так буде. Думав, в армії послужу, назад повернусь. А тут не армія, тут вбивати треба людину. Я не хочу вбивати людину. Не хочу якусь країну знищувати".

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