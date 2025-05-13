На Лиманском направлении украинские военные взяли в плен гражданина Узбекистана

Бойцы 106-го батальона 63-й отдельной механизированной бригады "Стальные львы" Вооруженных сил Украины на Лиманском направлении взяли в плен гражданина Узбекистана, который принимал участие в штурме позиций ВСУ на стороне врага.

Источник: 63 отдельная механизированная бригада

Детали: По словам пленного, по имени Умит, он согласился на службу в армии РФ в обмен на российское гражданство, которое ему обещали после года службы, а также на денежное вознаграждение в размере 2 миллиона рублей.

Реклама:

Как отметил сам Умит, ранее он не имел военного опыта и в армии не служил. После вербовки его отправили на штурм украинских позиций.Во время боя он потерялся, получил удар, потерял ориентацию и вышел непосредственно на позиции украинских военных, где был задержан.

"Россияне, приходите и вы – это единственный ваш шанс выжить!" – отметили в бригаде.

РЕКЛАМА:

Прямая речь пленного: "Я дураком был. Не думал, что так будет. Думал, в армии послужу, обратно вернусь. А здесь не армия, здесь убивать надо человека. Я не хочу убивать человека. Не хочу какую-то страну уничтожать".

Напомним: