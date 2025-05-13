На переговори до Стамбула від США поїдуть Віткофф і Келлог – ЗМІ

Старші посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог поїдуть 15 травня до Стамбула для можливих переговорів про те, як припинити війну Росії в Україні.

Джерело: Reuters із посиланням на три джерела, знайомі з планами адмістрації, CNN

Деталі: Подробиць видання наразі не наводить.

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Як пише CNN, можлива участь Дональда Трампа залишається відкритим питанням, яке, за словами високопосадовця, значною мірою залежатиме від того, чи буде присутній на них лідер Кремля Володимир Путін.

"Зараз все дуже динамічно", – зазначив один із анонімних посадовців, додавши, що "ніхто не знає багато" про те, якою буде ситуація у четвер.

Незалежно від того, візьме Трамп участь у переговорах чи ні, посланник США в Україні Кіт Келлог і посланник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф планують приїхати до Стамбула на переговори.

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Вони планують спостерігати за ймовірними переговорами між українцями та росіянами за посередництва Туреччини.