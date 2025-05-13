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На переговоры в Стамбул от США поедут Уиткофф и Келлог - СМИ

Валентина РоманенкоВторник, 13 мая 2025, 15:36
На переговоры в Стамбул от США поедут Уиткофф и Келлог - СМИ
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Старшие посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог поедут 15 мая в Стамбул для возможных переговоров о том, как прекратить войну России в Украине.

Источник: Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с планами идмистрации,, CNN

Детали: Подробностей издание пока не приводит.

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Как пишет CNN, возможное участие Дональда Трампа остается открытым вопросом, который, по словам чиновника, в значительной степени будет зависеть от того, будет ли присутствовать на них лидер Кремля Владимир Путин.

Независимо от того, примет ли Трамп участие в переговорах или нет, посланник США в Украине Кит Келлог и посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф планируют приехать в Стамбул на переговоры.

Они планируют наблюдать за предполагаемыми переговорами между украинцами и россиянами при посредничестве Турции.

переговорыСШАТрамп
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