Келлог: Польща може долучитись до "сил стримування" в Україні західніше Дніпра

Спеціальний посланець американського президента Кіт Келлог стверджує, що в межах потенційного врегулювання повномасштабної війни Росії в Україні обговорюється розміщення іноземних сил на захід від річки Дніпро.

Джерело: Келлог в ефірі Fox News, цитує "Європейська правда"

Деталі: Спецпосланник наголосив, що США виступають насамперед за "всеосяжне припинення вогню", після чого сторони мають обговорювати інші питання – від статусу окремих територій, Запорізької АЕС, повернення українських дітей і перспектив членства України в НАТО.

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"Ми говоримо і про "сили стійкості" (resilience force)… Ідеться про британців, французів, а також німців, а тепер і поляків, які розмістять сили на захід від річки Дніпро, що означає, що вони поза зоною досяжності (Росії. – ред.)", – сказав Келлог.

Тим часом на схід від Дніпра, за словами Келлога, можуть бути розміщені "миротворчі сили" за участю певної третьої країни, "щоб можна було фактично контролювати припинення вогню".

Зазначимо, що відмова відправляти війська в Україну є системною позицією нинішнього польського керівництва, тож невідомо, що саме мав на увазі посланник президента США.

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