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Келлог: Польша может присоединиться к "силам сдерживания" в Украине западнее Днепра

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоВторник, 13 мая 2025, 17:36
Келлог: Польша может присоединиться к силам сдерживания в Украине западнее Днепра
Кот Келлог. Иллюстративное фото: Getty Images

Специальный посланник американского президента Кит Келлог утверждает, что в рамках потенциального урегулирования полномасштабной войны России в Украине обсуждается размещение иностранных сил к западу от реки Днепр.

Источник: Келлог в эфире Fox News, цитирует "Европейская правда"

Детали: Спецпосланник подчеркнул, что США выступают прежде всего за "всеобъемлющее прекращение огня", после чего стороны должны обсуждать другие вопросы - от статуса отдельных территорий, Запорожской АЭС, возвращения украинских детей и перспектив членства Украины в НАТО.

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"Мы говорим и о "силах устойчивости" (resilience force)... Речь идет о британцах, французах, а также немцах, а теперь и поляках, которые разместят силы к западу от реки Днепр, что означает, что они вне зоны досягаемости (России. - ред.)", - сказал Келлог.

Между тем к востоку от Днепра, по словам Келлога, могут быть размещены "миротворческие силы" с участием определенной третьей страны, "чтобы можно было фактически контролировать прекращение огня".

Отметим, что отказ отправлять войска в Украину является системной позицией нынешнего польского руководства, поэтому неизвестно, что именно имел в виду посланник президента США.

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Предыстория:

СШАпереговорымиротворцы
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