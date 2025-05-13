Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Армія РФ скинула 3 КАБи на Харківщині: двоє людей загинули, є постраждалі

Тетяна ОлійникВівторок, 13 травня 2025, 19:43
Армія РФ скинула 3 КАБи на Харківщині: двоє людей загинули, є постраждалі
Фото - Харківська ОВА

Російські війська 13 травня здійснили авіаційний удар по селу Нечволодівка в Куп’янському районі на Харківщині: двоє людей загинули, четверо отримали поранення.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Внаслідок обстрілу загинули 80-річний чоловік та 70-річна жінка, тіло якої рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку.

Реклама:

Також травми різного ступеня тяжкості отримали 88-річна жінка, 69-річний чоловік та 67-річна і 83-річна жінки".

Харківська областьвійнабойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Польський суд заборонив перевізникам блокувати КПП на кордоні з Україною
Держсекретар США теж прямує до Туреччини, де можуть відбутися переговори Зеленського і Путіна
Орбан звинуватив спецслужби України в намаганні "очорнити" Угорщину
Зеленський розповів, про що розмовлятиме з Путіним
Терехов заявив, що харківʼянин, якого вдарив у живіт представник ТЦК, є шкільним учителем
Забудовник Ніконов заперечує причетність до квартир Комарницьких
Усі новини...
Харківська область
Мер Лозової поскаржився на зникнення свого заступник під час відрядження до Чехії
Росіяни під час "3-денного перемир’я" штурмували на Куп’янському напрямку: пішли до пекла – ОТУ "Харків"
На Харківщині через атаки ворожих дронів поранено трьох цивільних
Останні новини
22:45
Генштаб: РФ 42 рази атакувала українські позиції на Покровському напрямку
22:22
Макрон, в разі відмови Росії піти на припинення вогню, обіцяє запровадити нові санкції
22:11
Росія пропустить Євро-2025 з веслування через відмову засудити війну проти України
21:59
Представлено DJI Mavic 4 Pro зі 100 Мп основною камерою та вдосконаленим підвісом
21:49
На Шпіцберген прибула делегація НАТО, Росія вже пообурювалась
21:34
Україна і США підписали ще дві додаткові угоди до "угоди про надра"
21:29
Російських фігуристів не допустили до боротьби за дві ліцензії на Олімпіаду-2026
21:17
Зеленський планує приїхати на першу месу нового Папи Римського
20:56
НУШ, Інтелект та інші: яку освітню програму вибрати для першокласника
20:42
УЗ призначила додатковий поїзд на маршруті "Київ-Дніпро"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: