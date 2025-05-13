Армія РФ скинула 3 КАБи на Харківщині: двоє людей загинули, є постраждалі

Російські війська 13 травня здійснили авіаційний удар по селу Нечволодівка в Куп’янському районі на Харківщині: двоє людей загинули, четверо отримали поранення.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Внаслідок обстрілу загинули 80-річний чоловік та 70-річна жінка, тіло якої рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку.

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Також травми різного ступеня тяжкості отримали 88-річна жінка, 69-річний чоловік та 67-річна і 83-річна жінки".