Армия РФ сбросила 3 КАБа на Харьковщине: два человека погибли, есть пострадавшие

Российские войска 13 мая совершили авиационный удар по селу Нечволодовка в Купянском районе Харьковской области: два человека погибли, четверо получили ранения.

Источник: председатель ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "В результате обстрела погибли 80-летний мужчина и 70-летняя женщина, тело которой спасатели изъяли из-под завалов частного дома.

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Также травмы различной степени тяжести получили 88-летняя женщина, 69-летний мужчина и 67-летняя и 83-летняя женщины".