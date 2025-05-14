Єрмак: Ми готові до будь-якого формату переговорів, але є умова

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією, але для цього є умова – повне припинення вогню країною-асесоркою.

Джерело: Єрмак в Telegram, де навів основні меседжі свого інтерв’ю французькій газеті Le Monde

Пряма мова очільника ОП: "Ми готові до будь-якого формату діалогу, але є умова – повне й безумовне припинення вогню. Ми цього не боїмось, бо саме Україна вже продемонструвала відкритість і чесність. Тепер слово за Росією".

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Деталі: Він додав, що президент Володимир Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо глава РФ Володимир Путін відмовиться від прямого контакту.

"Це буде чіткий сигнал для всього світу: Москва не хоче миру, не готова до серйозних переговорів", – вважає Єрмак.

Він також висловив сподівання, що "стратегічний партнер" України США збережуть свою роль у процесі.



"Ми вдячні Стіву Віткоффу за конструктивні розмови й розуміння, що припинення вогню – логічний крок. Також вдячні президенту Трампу за чіткий меседж: якщо Путін не хоче миру – Україна отримає більше, ніж може уявити", – заявив Єрмак.

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Він вважає, що якщо Путін не приїде до Туреччини, то це має стати поштовхом до дій. Зокрема, до запровадження американського пакета санкцій від сенатора Ліндсі Грема та нових санкцій ЄС, які мають вдарити по енергетиці й фінансах РФ.

"30 днів тиші – не військова перевага, а можливість почати процес: делегації, моніторинг, прозорість. І саме США мають потенціал це реалізувати", – наголосив Єрмак.

Він додав, що Україна веде перемовини з Європою про закупівлю ППО, і вже має "перші реальні результати коаліції добровольців".

Головним Єрмак назвав місце України в НАТО.

"Без цього не буде справжніх гарантій. І ми ніколи не дозволимо, щоб у Росії було право вето на наше майбутнє", – підсумував голова ОП.

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