Єрмак: Ми готові до будь-якого формату переговорів, але є умова
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів з Росією, але для цього є умова – повне припинення вогню країною-асесоркою.
Джерело: Єрмак в Telegram, де навів основні меседжі свого інтерв’ю французькій газеті Le Monde
Пряма мова очільника ОП: "Ми готові до будь-якого формату діалогу, але є умова – повне й безумовне припинення вогню. Ми цього не боїмось, бо саме Україна вже продемонструвала відкритість і чесність. Тепер слово за Росією".
Деталі: Він додав, що президент Володимир Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо глава РФ Володимир Путін відмовиться від прямого контакту.
"Це буде чіткий сигнал для всього світу: Москва не хоче миру, не готова до серйозних переговорів", – вважає Єрмак.
Він також висловив сподівання, що "стратегічний партнер" України США збережуть свою роль у процесі.
"Ми вдячні Стіву Віткоффу за конструктивні розмови й розуміння, що припинення вогню – логічний крок. Також вдячні президенту Трампу за чіткий меседж: якщо Путін не хоче миру – Україна отримає більше, ніж може уявити", – заявив Єрмак.
Він вважає, що якщо Путін не приїде до Туреччини, то це має стати поштовхом до дій. Зокрема, до запровадження американського пакета санкцій від сенатора Ліндсі Грема та нових санкцій ЄС, які мають вдарити по енергетиці й фінансах РФ.
"30 днів тиші – не військова перевага, а можливість почати процес: делегації, моніторинг, прозорість. І саме США мають потенціал це реалізувати", – наголосив Єрмак.
Він додав, що Україна веде перемовини з Європою про закупівлю ППО, і вже має "перші реальні результати коаліції добровольців".
Головним Єрмак назвав місце України в НАТО.
"Без цього не буде справжніх гарантій. І ми ніколи не дозволимо, щоб у Росії було право вето на наше майбутнє", – підсумував голова ОП.
- Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив Зеленському, що готовий прийняти прямі переговори України з РФ.
- Презеидент Володимир Зеленський повідомив, що 15 травня має заплановану зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі, однак якщо очільник Кремля погодиться прилетіти у Стамбул, то він та Ердоган прилетять до нього.
- Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Кіт Келлог відправляться в Стамбул, де 15 травня можуть відбутись переговори між Україною та РФ.
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що якщо Путін відмовиться приїхати у Туреччину, це стане останнім сигналом про небажання Росії закінчувати війну.
- Водночас у Кремлі заявили, що російська сторона продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня і інших коментарів не дає.