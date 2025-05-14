Ермак: Мы готовы к любому формату переговоров, но есть условие
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но для этого есть условие – полное прекращение огня страной-агрессором.
Источник: Ермак в Telegram, где опубликовал основные месседжи своего интервью французской газете Le Monde
Прямая речь главы ОП: "Мы готовы к любому формату диалога, но есть условие – полное и безусловное прекращение огня. Мы этого не боимся, потому что именно Украина уже продемонстрировала открытость и честность. Теперь слово за Россией".
Детали: Он добавил, что президент Владимир Зеленский поедет в Турцию, даже если глава РФ Владимир Путин откажется от прямого контакта.
"Это будет четкий сигнал для всего мира: Москва не хочет мира, не готова к серьезным переговорам", – считает Ермак.
Он также выразил надежду, что "стратегический партнер" Украины США сохранят свою роль в процессе.
"Мы благодарны Стиву Уиткоффу за конструктивные разговоры и понимание, что прекращение огня – логичный шаг. Также благодарны президенту Трампу за четкий месседж: если Путин не хочет мира – Украина получит больше, чем может представить", – заявил Ермак.
Он считает, что если Путин не приедет в Турцию, то это должно стать толчком к действиям. В частности, к введению американского пакета санкций от сенатора Линдси Грэма и новых санкций ЕС, которые должны ударить по энергетике и финансам РФ.
"30 дней тишины – не военное преимущество, а возможность начать процесс: делегации, мониторинг, прозрачность. И именно США имеют потенциал это реализовать", – подчеркнул Ермак.
Он добавил, что Украина ведет переговоры с Европой о закупке ПВО, и уже имеет "первые реальные результаты коалиции добровольцев".
Главным Ермак назвал место Украины в НАТО.
"Без этого не будет настоящих гарантий. И мы никогда не позволим, чтобы у России было право вето на наше будущее", – подытожил глава ОП.
Предыстория:
- Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил Зеленскому, что готов принять прямые переговоры Украины с РФ.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что 15 мая у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, однако если глава Кремля согласится прилететь в Стамбул, то он и Эрдоган прилетят к нему.
- Спецпосланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул, где 15 мая могут состояться переговоры между Украиной и РФ.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что если Путин откажется приехать в Турцию, это станет последним сигналом о нежелании России заканчивать войну.
- В то же время в Кремле заявили, что российская сторона продолжает подготовку к переговорам в Стамбуле 15 мая и других комментариев не дает.