Ермак: Мы готовы к любому формату переговоров, но есть условие

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией, но для этого есть условие – полное прекращение огня страной-агрессором.

Источник: Ермак в Telegram, где опубликовал основные месседжи своего интервью французской газете Le Monde

Прямая речь главы ОП: "Мы готовы к любому формату диалога, но есть условие – полное и безусловное прекращение огня. Мы этого не боимся, потому что именно Украина уже продемонстрировала открытость и честность. Теперь слово за Россией".

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Детали: Он добавил, что президент Владимир Зеленский поедет в Турцию, даже если глава РФ Владимир Путин откажется от прямого контакта.

"Это будет четкий сигнал для всего мира: Москва не хочет мира, не готова к серьезным переговорам", – считает Ермак.

Он также выразил надежду, что "стратегический партнер" Украины США сохранят свою роль в процессе.

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"Мы благодарны Стиву Уиткоффу за конструктивные разговоры и понимание, что прекращение огня – логичный шаг. Также благодарны президенту Трампу за четкий месседж: если Путин не хочет мира – Украина получит больше, чем может представить", – заявил Ермак.

Он считает, что если Путин не приедет в Турцию, то это должно стать толчком к действиям. В частности, к введению американского пакета санкций от сенатора Линдси Грэма и новых санкций ЕС, которые должны ударить по энергетике и финансам РФ.

"30 дней тишины – не военное преимущество, а возможность начать процесс: делегации, мониторинг, прозрачность. И именно США имеют потенциал это реализовать", – подчеркнул Ермак.

Он добавил, что Украина ведет переговоры с Европой о закупке ПВО, и уже имеет "первые реальные результаты коалиции добровольцев".

Главным Ермак назвал место Украины в НАТО.

"Без этого не будет настоящих гарантий. И мы никогда не позволим, чтобы у России было право вето на наше будущее", – подытожил глава ОП.

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