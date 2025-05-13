Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готується до мирних переговорів у Стамбулі, Кремль оголосить про те, хто представлятиме російську сторону на переговорах з Україною, як тільки Володимир Путін вважатиме це за потрібне.

Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Коммерсант", "Иитерфакс"

Пряма мова Пєскова у відповідь на питання, хто представлятиме Росію на переговорах у Стамбулі: "Ні, щойно президент (правитель РФ – ред.) вважатиме це за потрібне, ми оголосимо".

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Деталі: За його словами, російська сторона продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня. "Тут потрібно виходити з того, що було сказано в нічній заяві президентом за підсумками святкування 9 травня. Російська сторона продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися в четвер. Поки що більше нічого ми коментувати не збираємося", - зазначив Пєсков.

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