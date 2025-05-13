Кремль: Путін оголосить, хто поїде на переговори з Україною, коли вважатиме це за потрібне
Прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готується до мирних переговорів у Стамбулі, Кремль оголосить про те, хто представлятиме російську сторону на переговорах з Україною, як тільки Володимир Путін вважатиме це за потрібне.
Джерело: пропагандисти "РИА Новости", "Коммерсант", "Иитерфакс"
Пряма мова Пєскова у відповідь на питання, хто представлятиме Росію на переговорах у Стамбулі: "Ні, щойно президент (правитель РФ – ред.) вважатиме це за потрібне, ми оголосимо".
Деталі: За його словами, російська сторона продовжує підготовку до переговорів у Стамбулі 15 травня. "Тут потрібно виходити з того, що було сказано в нічній заяві президентом за підсумками святкування 9 травня. Російська сторона продовжує готуватися до переговорів, які мають відбутися в четвер. Поки що більше нічого ми коментувати не збираємося", - зазначив Пєсков.
Передісторія:
- У нічній заяві 11 травня правитель Росії Володимир Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня, але не згадав про 30-денне перемир'я.
- 11 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має негайно погодитися на запропоновані кремлівським лідером Володимиром Путіним переговори в Туреччині 15 травня, хоча вони не передбачають укладення 30-денного перемир'я.
- Президент Володимир Зеленський увечері 11 травня заявив, що очікує від РФ на припинення вогню від 12 травня і особисто чекатиме на лідера Кремля Володимира Путіна в Туреччині 15 травня.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга сумнівається, що російська сторона має хоч частину такої сміливості як президент Володимир Зеленський, який запропонував правителю РФ Володимиру Путіну особисту зустріч у Туреччині.
- Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що Дональд Трамп висунув ультиматум Україні та Росії щодо необхідності досягти прогресу у переговорах, інакше Сполучені Штати вийдуть з процесу мирного врегулювання щодо припинення війни.