Окупанти зранку атакували дроном вантажне авто на Сумщині: є загиблий та поранені

Уранці 14 травня російські війська атакували безпілотником вантажний автомобіль на території Сумської громади, у результаті чого загинула одна людина, ще двоє постраждали.

Джерело: в. о. міського голови Сум Артем Кобзар, ДСНС

Деталі: За його словами, удар стався поблизу одного зі старостинських округів. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє – отримали поранення.

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фото: ДСНС

Також окупанти безпілотниками вдарили по одному з населених пунктів Кролевецької громади. За даними ДСНС, через атаку частково зруйновані нежитлові приміщення, вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки, виникла масштабна пожежа.

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