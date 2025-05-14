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Окупанти зранку атакували дроном вантажне авто на Сумщині: є загиблий та поранені

Анастасія ПроцСереда, 14 травня 2025, 09:30
Окупанти зранку атакували дроном вантажне авто на Сумщині: є загиблий та поранені
фото: ДСНС

Уранці 14 травня російські війська атакували безпілотником вантажний автомобіль на території Сумської громади, у результаті чого загинула одна людина, ще двоє постраждали.

Джерело: в. о. міського голови Сум Артем Кобзар, ДСНС 

Деталі: За його словами, удар стався поблизу одного зі старостинських округів. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє – отримали поранення.

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фото: ДСНС

Також окупанти безпілотниками вдарили по одному з населених пунктів Кролевецької громади. За даними ДСНС, через атаку частково зруйновані нежитлові приміщення, вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки, виникла масштабна пожежа.

Нагадаємо: 

  • У ніч на 14 травня російські загарбники атакували Україну балістичною рекетою "Іскандер-М/KN-23" та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила 80 ворожих беспілотників.

Сумська областьбезпілотникижертви
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