Окупанти зранку атакували дроном вантажне авто на Сумщині: є загиблий та поранені
Середа, 14 травня 2025, 09:30
Уранці 14 травня російські війська атакували безпілотником вантажний автомобіль на території Сумської громади, у результаті чого загинула одна людина, ще двоє постраждали.
Джерело: в. о. міського голови Сум Артем Кобзар, ДСНС
Деталі: За його словами, удар стався поблизу одного зі старостинських округів. Унаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє – отримали поранення.
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Також окупанти безпілотниками вдарили по одному з населених пунктів Кролевецької громади. За даними ДСНС, через атаку частково зруйновані нежитлові приміщення, вибуховою хвилею пошкоджені житлові будинки, виникла масштабна пожежа.
Нагадаємо:
- У ніч на 14 травня російські загарбники атакували Україну балістичною рекетою "Іскандер-М/KN-23" та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Протиповітряна оборона збила 80 ворожих беспілотників.