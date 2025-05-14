Оккупанты утром атаковали дроном грузовое авто на Сумщине: есть погибший и раненые
Среда, 14 мая 2025, 09:30
Утром 14 мая российские войска атаковали беспилотником грузовой автомобиль на территории Сумской общины, в результате чего погиб один человек, еще двое пострадали.
Источник: и. о. городского головы Сум Артем Кобзарь, ГСЧС
Детали: По его словам, удар произошел вблизи одного из старостинских округов. В результате атаки один человек погиб, еще двое – получили ранения.
Реклама:
Также оккупанты беспилотниками ударили по одному из населенных пунктов Кролевецкой громады. По данным ГСЧС, из-за атаки частично разрушены нежилые помещения, взрывной волной повреждены жилые дома, возник масштабный пожар.
Напомним:
- В ночь на 14 мая российские захватчики атаковали Украину баллистической рекетой "Искандер-М/KN-23" и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 80 вражеских беспилотников.