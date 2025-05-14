Оккупанты утром атаковали дроном грузовое авто на Сумщине: есть погибший и раненые

Утром 14 мая российские войска атаковали беспилотником грузовой автомобиль на территории Сумской общины, в результате чего погиб один человек, еще двое пострадали.

Источник: и. о. городского головы Сум Артем Кобзарь, ГСЧС

Детали: По его словам, удар произошел вблизи одного из старостинских округов. В результате атаки один человек погиб, еще двое – получили ранения.

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фото: ГСЧС

Также оккупанты беспилотниками ударили по одному из населенных пунктов Кролевецкой громады. По данным ГСЧС, из-за атаки частично разрушены нежилые помещения, взрывной волной повреждены жилые дома, возник масштабный пожар.

Напомним: