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Оккупанты утром атаковали дроном грузовое авто на Сумщине: есть погибший и раненые

Анастасия ПроцСреда, 14 мая 2025, 09:30
Оккупанты утром атаковали дроном грузовое авто на Сумщине: есть погибший и раненые
фото: ГСЧС

Утром 14 мая российские войска атаковали беспилотником грузовой автомобиль на территории Сумской общины, в результате чего погиб один человек, еще двое пострадали.

Источник: и. о. городского головы Сум Артем КобзарьГСЧС

Детали: По его словам, удар произошел вблизи одного из старостинских округов. В результате атаки один человек погиб, еще двое – получили ранения.

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фото: ГСЧС

Также оккупанты беспилотниками ударили по одному из населенных пунктов Кролевецкой громады. По данным ГСЧС, из-за атаки частично разрушены нежилые помещения, взрывной волной повреждены жилые дома, возник масштабный пожар.

Напомним:

  • В ночь на 14 мая российские захватчики атаковали Украину баллистической рекетой "Искандер-М/KN-23" и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушная оборона сбила 80 вражеских беспилотников.

Сумская областьбеспилотникижертвы
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