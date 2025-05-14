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Понад 70% українців проти виборів під час перемир′я – опитування

Станіслав ПогоріловСереда, 14 травня 2025, 11:08
Понад 70% українців проти виборів під час перемир′я – опитування
фото: "Українська правда"

За даними опитування, 71% українців не підтримують проведення виборів під час перемир’я, навіть з гарантіями безпеки для України. 25% з числа опитаних дотримуються протилежної думки.

Джерело: опитування "Київського міжнародного інституту соціології" (КМІС) 2-12 травня

Дослівно: "Отже, переважна більшість українців – 71% – не підтримують проведення виборів після перемир’я навіть з гарантіями безпеки, а вважають, що вибори мають бути лише після остаточної мирної угоди та повного завершення війни. Вважають, що вибори варто проводити після перемир’я або навіть уже зараз – 25%".

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Деталі: За даними опитування, при цьому порівняно з березнем 2025 року стало трохи більше тих, хто підтримує проведення виборів після перемир’я або прямо зараз – з 19% до 25%.

 

Водночас з 78% до 71% стало менше тих, хто вважає, що вибори мають бути лише після повного завершення війни. 

 

Знати більше: Давайте вже після Пасхи. Коли будуть вибори в Україні

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Довідково: Опитування громадської думки  "Омнібус" проводилось 2 - 12 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх підконтрольних уряду регіонах було опитано 1010 респондентів у віці 18 років і старше.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

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