Более 70% украинцев против выборов во время перемирия – опрос

По данным опроса, 71% украинцев не поддерживают проведение выборов во время перемирия, даже с гарантиями безопасности для Украины. 25% из числа опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Источник: опрос "Киевского международного института социологии" (КМИС) 2-12 мая

Дословно: "Итак, подавляющее большинство украинцев - 71% - не поддерживают проведение выборов после перемирия даже с гарантиями безопасности, а считают, что выборы должны быть только после окончательного мирного соглашения и полного завершения войны. Считают, что выборы следует проводить после перемирия или даже уже сейчас - 25%".

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Детали: По данным опроса, при этом по сравнению с мартом 2025 года стало немного больше тех, кто поддерживает проведение выборов после перемирия или прямо сейчас - с 19% до 25%.

В то же время с 78% до 71% стало меньше тех, кто считает, что выборы должны быть только после полного завершения войны.

Узнать больше: Давайте после Пасхи. Когда будут выборы в Украине

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Справочно: Опрос общественного мнения "Омнибус" проводился 2 - 12 мая. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных правительству регионах было опрошено 1010 респондентов в возрасте 18 лет и старше.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.