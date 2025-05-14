Довіра українців до Зеленського зросла до 74% у першій половині травня – КМС

Рівень довіри серед українців до президента Володимира Зеленського зріс з 69% у першій половині березня до 74%. Не довіряють президентові 22%.

Джерело: опитування "Київського міжнародного інституту соціології" (КМІС) 2-12 травня

Деталі: Згідно з даними КМІС, у першій половині травня 74% респондентів висловили довіру до глави держави, тоді як 22% – не довіряють. Баланс довіри-недовіри становить +52%.

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графік: КМІС

У порівнянні з березнем 2025 року, рівень довіри до президента зріс на 5 відсоткових пунктів (з 69% до 74%), тоді як рівень недовіри знизився з 28% до 22%. Відповідно, баланс покращився з +41% до +52%.

Соціологи зазначають, що в усіх регіонах України більшість населення висловлює довіру до президента, причому, за даними опитування, різниця в показниках не є суттєвою.

Довіра до Президента В. Зеленського в регіональному вимірі

Дослівно соціологи: "У всіх регіонах України більшість населення довіряють Президенту і показники довіри досить близькі. На тлі інших дещо вирізняється тільки Схід, де рівень довіри трохи нижчий. Проте навіть у цьому регіоні 60% довіряють президенту (в інших регіонах – 75-77%), не довіряють – 33% (в інших регіонах – 20-22%)".

Довідково: Опитування громадської думки "Омнібус", проводилось 2-12 травня, до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру Зеленському. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольних уряду) було опитано 1010 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом.

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Що передувало: