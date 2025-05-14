На Херсонщині 3 поранених за ранок: двох росіяни атакували з дронів, ще одна підірвалась на міні  

Троє жителів Херсонщини дістали поранення вранці 14 травня – жителів Білозерки та Херсона окупанти атакували скидами з дронів, а мешканка Берислава підірвалась на російській міні.

Джерело: Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно адміністрація: "Близько 7:00 російські окупаційні війська скинули вибухівку з БпЛА на цивільний автомобіль у Білозерці. Внаслідок атаки 49-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію, а також множинні уламкові поранення обличчя, рук, тулуба та стегна".

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Деталі: Чоловіка госпіталізували.

За кілька годин стало відомо, що під атаку російського безпілотника потрапила жінка у Дніпровському районі Херсона.

51-річна мешканка дістала мінно-вибухову травму та перелом гомілки. Потерпілу доправили до лікарні, де їй надали необхідну допомогу.

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Ще одна людина постраждала у Бериславі – 68-рячна місцева жителька підірвалась на російській протипіхотній міні "пелюстка".

"Внаслідок детонації вона дістала вибухову травму та травматичну ампутацію стопи. Потерпілу у тяжкому стані доправили до лікарні. Медики надають їй всю необхідну допомогу", – підсумували в ОВА.

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Передісторія: