На Херсонщині 3 поранених за ранок: двох росіяни атакували з дронів, ще одна підірвалась на міні
Троє жителів Херсонщини дістали поранення вранці 14 травня – жителів Білозерки та Херсона окупанти атакували скидами з дронів, а мешканка Берислава підірвалась на російській міні.
Джерело: Херсонська ОВА в Telegram
Дослівно адміністрація: "Близько 7:00 російські окупаційні війська скинули вибухівку з БпЛА на цивільний автомобіль у Білозерці. Внаслідок атаки 49-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму та контузію, а також множинні уламкові поранення обличчя, рук, тулуба та стегна".
Деталі: Чоловіка госпіталізували.
За кілька годин стало відомо, що під атаку російського безпілотника потрапила жінка у Дніпровському районі Херсона.
51-річна мешканка дістала мінно-вибухову травму та перелом гомілки. Потерпілу доправили до лікарні, де їй надали необхідну допомогу.
Ще одна людина постраждала у Бериславі – 68-рячна місцева жителька підірвалась на російській протипіхотній міні "пелюстка".
"Внаслідок детонації вона дістала вибухову травму та травматичну ампутацію стопи. Потерпілу у тяжкому стані доправили до лікарні. Медики надають їй всю необхідну допомогу", – підсумували в ОВА.
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Передісторія:
- Росіяни щоденно атакують мирних мешканців Херсонщини. Місцева влада кожен день повідомляє про убитих чи поранених внаслідок скидання росіянами вибухівки з безпілотників.
- Раніше видання Financial Times повідомляло, що Росія таким чином тренує операторів дронів-камікадзе.