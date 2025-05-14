На Херсонщине 3 раненых за утро: двух россияне атаковали с дронов, еще одна подорвалась на мине 

Трое жителей Херсонщины получили ранения утром 14 мая – жителей Белозерки и Херсона оккупанты атаковали сбросами с дронов, а жительница Берислава подорвалась на российской мине.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно администрация: "Около 7:00 российские оккупационные войска сбросили взрывчатку с БпЛА на гражданский автомобиль в Белозерке. В результате атаки 49-летний мужчина получил минно-взрывную травму и контузию, а также множественные осколочные ранения лица, рук, туловища и бедра".

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Детали: Мужчину госпитализировали.

Через несколько часов стало известно, что под атаку российского беспилотника попала женщина в Днепровском районе Херсона.

51-летняя жительница получила минно-взрывную травму и перелом голени. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

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Еще один человек пострадал в Бериславе – 68-летняя местная жительница подорвалась на российской противопехотной мине "лепесток".

"В результате детонации она получила взрывную травму и травматическую ампутацию стопы. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики оказывают ей всю необходимую помощь", – подытожили в ОВА.

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Предыстория: