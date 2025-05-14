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Росія вдарила ракетою по промоб’єкту в Сумах: 2 загиблих і 9 постраждалих

Анастасія Проц, Євген КізіловСереда, 14 травня 2025, 16:54
Росія вдарила ракетою по промоб’єкту в Сумах: 2 загиблих і 9 постраждалих
наслідки ракетного удару росіян. фото: сумська міськрада

Удень 14 травня російські війська завдали ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури в Сумах. Наразі відомо про двох загиблих та дев'ятьох постраждалих. Двоє з них —у важкому стані.

Джерело: Сумська міська рада, в. о. міського голови Сум Артем Кобзар, Сумська ОВА, начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко

Пряма мова Кобзара: "Шановна громадо! Вибух, який щойно було чутно в місті – це наслідок удару по об’єкту промислової інфраструктури".

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Деталі: В обласній військовій адміністрації уточнили, що Росія завдала ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури на території Сумської громади.

У міськраді повідомили, що внаслідок атаки росіян по обʼєкту промисловості загинуло дві людини, девʼять потерпілих, двоє з яких — у важкому стані.

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На місці працюють екстрені та спеціалізовані служби.

Що передувало:

  • Уранці 14 травня російські війська атакували безпілотником вантажний автомобіль на території Сумської громади, у результаті чого загинула одна людина, ще двоє постраждали.

Сумиракетний ударжертвиросійсько-українська війна
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