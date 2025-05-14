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Россия ударила ракетой по промобъекту в Сумах: 2 погибших и 9 пострадавших

Анастасия Проц, Евгений КизиловСреда, 14 мая 2025, 16:54
Россия ударила ракетой по промобъекту в Сумах: 2 погибших и 9 пострадавших
последствия ракетного удара россиян. фото: сумской горсовет

Днем 14 мая российские войска нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в Сумах. Известно о двух погибших и девяти пострадавших. Двое из них - в тяжелом состоянии.

Источник: Сумской городской совет, и. о. городского головы Сум Артем Кобзарь, Сумская ОВА, начальник Сумской МВА Сергей Кривошеенко

Прямая речь Кобзаря: "Уважаемая община! Взрыв, который только что был слышен в городе – это следствие удара по объекту промышленной инфраструктуры".

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Детали: В областной военной администрации уточнили, что Россия нанесла ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры на территории Сумской громады.

В горсовете сообщили, что в результате атаки россиян по объекту промышленности погибли два человека, девять пострадавших, двое из которых - в тяжелом состоянии.

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На месте работают экстренные и специализированные службы.

Что предшествовало:

  • Утром 14 мая российские войска атаковали беспилотником грузовой автомобиль на территории Сумской общины, в результате чего погиб один человек, еще двое пострадали.

Сумыракетный ударжертвыроссийско-украинская война
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