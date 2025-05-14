Ракетний удар в Сумах: кількість загиблих зросла до трьох

Троє людей загинули через російський ракетний удар по Сумській громаді 14 травня.

Джерело: голова ОВА Олег Григоров

Пряма мова: "Унаслідок російського обстрілу промислового об’єкта на території Сумської громади загинули троє людей.

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Один із чоловіків помер на місці. Ще один – у критичному стані – не доїхав до лікарні. Третя жертва померла вже в медичному закладі".

Деталі: За даними Григорова, загиблим було 36, 29 і 41 рік.

Що передувало:

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Удень 14 травня російські війська завдали ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури в Сумах.