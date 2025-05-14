Ракетный удар в Сумах: количество погибших возросло до трех
Среда, 14 мая 2025, 21:13
Три человека погибли из-за российского ракетного удара по Сумской общине 14 мая.
Источник: председатель ОВА Олег Григоров
Прямая речь: "В результате российского обстрела промышленного объекта на территории Сумской громады погибли три человека.
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Один из мужчин скончался на месте. Еще один - в критическом состоянии - не доехал до больницы. Третья жертва умерла уже в медицинском учреждении".
Детали: По данным Григорова, погибшим было 36, 29 и 41 год.
Что предшествовало:
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Днем 14 мая российские войска нанесли ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры в Сумах.