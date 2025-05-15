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Іран готовий до ядерної угоди зі США в обмін на скасування санкцій – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 15 травня 2025, 04:50
Іран готовий до ядерної угоди зі США в обмін на скасування санкцій – ЗМІ
фото: MICHAEL GRUBER/GETTY IMAGES

За даними NBC News, Іран готовий підписати ядерну угоду з президентом США Дональдом Трампом в обмін на скасування економічних санкцій.

Джерело: NBC News із посиланням на головного радника верховного лідера Ірану Алі Шамхані

Деталі: Шамхані сказав, що Іран зобов'яжеться ніколи не створювати ядерну зброю, позбутися своїх запасів високозбагаченого урану, який можна використовувати як зброю, погодиться збагачувати уран лише до нижчих рівнів, необхідних для цивільного використання, та дозволить міжнародним інспекторам контролювати цей процес в обмін на негайне скасування всіх економічних санкцій проти Ірану.

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Пряма мова Шамхані: "Це все ще можливо. Якщо американці діятимуть так, як вони кажуть, то, безумовно, у нас можуть бути кращі відносини.

Це може призвести до покращення ситуації найближчим часом".

Деталі: Видання зазначає, що Шамхані дав інтерв’ю NBC News лише через кілька годин після того, як Трамп запропонував Ірану "оливкову гілку" разом із погрозами економічних санкцій, якщо Іран не погодиться на угоду про обмеження ядерної програми країни.

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Шамхані висловив розчарування тоном Трампа та постійними погрозами.

"Він говорить про оливкову гілку, якої ми не бачили. Це все колючий дріт", – сказав він.

Трамп неодноразово заявляв, що Ірану не можна дозволити розробляти ядерну зброю.

Нагадаємо: У неділю, 11 травня, високопоставлені переговорники Ірану та США відновили переговори щодо ядерної програми Тегерана.

Іран запропонував створити спільне підприємство з ядерного збагачення за участі недружніх арабських країн регіону та американських інвестицій як альтернативу вимогам Вашингтона повністю демонтувати свою ядерну програму.

ІранСШАядерна зброя
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