Иран готов к ядерному соглашению с США в обмен на отмену санкций – СМИ

По данным NBC News, Иран готов подписать ядерное соглашение с президентом США Дональдом Трампом в обмен на отмену экономических санкций.

Источник: NBC News со ссылкой на главного советника верховного лидера Ирана Али Шамхани

Детали: Шамхани сказал, что Иран обяжется никогда не создавать ядерное оружие, избавиться от своих запасов высокообогащенного урана, который можно использовать как оружие, согласится обогащать уран лишь до более низких уровней, необходимых для гражданского использования, и позволит международным инспекторам контролировать этот процесс в обмен на немедленное.

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Прямая речь Шамхани: "Это все еще возможно. Если американцы будут действовать так, как они говорят, то, безусловно, у нас могут быть лучшие отношения".

Это может привести к улучшению ситуации в ближайшее время".

Детали: Издание отмечает, что Шамхани дал интервью NBC News спустя всего несколько часов после того, как Трамп предложил Ирану "оливковую ветку" вместе с угрозами экономических санкций, если Иран не согласится на соглашение об ограничении ядерной программы страны.

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Шамхани выразил разочарование тоном Трампа и постоянными угрозами.

"Он говорит об оливковой ветке, которую мы не видели. Это все колючая проволока", – сказал он.

Трамп неоднократно заявлял, что Ирану нельзя разрешить разрабатывать ядерное оружие.

Напомним: В воскресенье, 11 мая, высокопоставленные переговорщики Ирана и США возобновили переговоры по ядерной программе Тегерана.

Иран предложил создать совместное предприятие по ядерному обогащению с участием арабских стран региона и американских инвестиций как альтернативу требованиям Вашингтона полностью демонтировать свою ядерную программу.