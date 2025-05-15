Російські дрони атакували Полтавщину й Київщину: горіли будинки, авто та ліс
Атака російських безпілотників спричинила пожежі та руйнування на Полтавщині й Київщині – горіли житлові будинки, ліс і автівки, постраждали кілька приватних господарств.
Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут, Київська обласна військова адміністрація, поліція Київщини
Деталі: На Полтавщині, у Лубенському районі, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА сталася пожежа в приватному домоволодінні – зайнявся житловий будинок та легковий автомобіль.
Вогнеборці локалізували полум’я. Також окупанти пошкодили кілька будівель у сусідніх господарствах.
У Вишгородському районі Київської області уламки збитих дронів спричинили пожежу в недобудованому приватному будинку та на території лісу. Загорання ліквідовані.
У Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки.
Зазначається, що оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Нагадаємо:
- У ніч на 15 травня росіяни атакували Україну 110-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 91 дрон не долетів до цілі.