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Російські дрони атакували Полтавщину й Київщину: горіли будинки, авто та ліс

Анастасія ПроцЧетвер, 15 травня 2025, 09:33
Російські дрони атакували Полтавщину й Київщину: горіли будинки, авто та ліс
Наслідки російської атаки на Київщину. фото Національна поліція

Атака російських безпілотників спричинила пожежі та руйнування на Полтавщині й Київщині – горіли житлові будинки, ліс і автівки, постраждали кілька приватних господарств.

Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут, Київська обласна військова адміністрація, поліція Київщини

Деталі: На Полтавщині, у Лубенському районі, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА сталася пожежа в приватному домоволодінні – зайнявся житловий будинок та легковий автомобіль.  

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Вогнеборці локалізували полум’я. Також окупанти пошкодили кілька будівель у сусідніх господарствах.

 
Наслідки російської атаки на Київщину. фото Національна поліція

У Вишгородському районі Київської області уламки збитих дронів спричинили пожежу в недобудованому приватному будинку та на території лісу. Загорання ліквідовані. 

У Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки. 

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Наслідки російської атаки на Київщину. фото Національна поліція

Зазначається, що оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо: 

Полтавська областьКиївська областьбезпілотники
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