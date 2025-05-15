Російські дрони атакували Полтавщину й Київщину: горіли будинки, авто та ліс

Атака російських безпілотників спричинила пожежі та руйнування на Полтавщині й Київщині – горіли житлові будинки, ліс і автівки, постраждали кілька приватних господарств.

Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут, Київська обласна військова адміністрація, поліція Київщини

Деталі: На Полтавщині, у Лубенському районі, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА сталася пожежа в приватному домоволодінні – зайнявся житловий будинок та легковий автомобіль.

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Вогнеборці локалізували полум’я. Також окупанти пошкодили кілька будівель у сусідніх господарствах.

Наслідки російської атаки на Київщину. фото Національна поліція

У Вишгородському районі Київської області уламки збитих дронів спричинили пожежу в недобудованому приватному будинку та на території лісу. Загорання ліквідовані.

У Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено два приватних будинки.

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Наслідки російської атаки на Київщину. фото Національна поліція

Зазначається, що оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

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