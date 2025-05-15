Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российские дроны атаковали Полтавскую и Киевскую области: горели дома, авто и лес

Анастасия ПроцЧетверг, 15 мая 2025, 09:33
Российские дроны атаковали Полтавскую и Киевскую области: горели дома, авто и лес
Иллюстративное фото: Getty Images

Атака российских беспилотников вызвала пожары и разрушения на Полтавщине и Киевщине - горели жилые дома, лес и машины, пострадали несколько частных хозяйств.

Источник: председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, Киевская областная военная администрация

Детали: На Полтавщине, в Лубенском районе, в результате падения обломков вражеского БпЛА произошел пожар в частном домовладении - загорелся жилой дом и легковой автомобиль.

Реклама:

Пожарные локализовали пламя. Также оккупанты повредили несколько зданий в соседних хозяйствах.

В Вышгородском районе Киевской области обломки сбитых дронов вызвали пожар в недостроенном частном доме и на территории леса. Возгорания ликвидированы.

В Фастовском районе в результате атаки повреждены два частных дома.

РЕКЛАМА:

Оперативные службы продолжают работы по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.

Напомним:

  • В ночь на 15 мая россияне атаковали Украину 110-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 91 дрон не долетел до цели.

Полтавская областьКиевская областьбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россия накануне переговоров атаковала 110-ю беспилотниками, 62 из них удалось уничтожить
ОбновленоВ Ивано-Франковской и Волынской областях прогремели взрывы
Трамп не поедет на переговоры в Турцию – СМИ
Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции: Путина там нет
ДТП с кортежем Ярославского: В Харькове суд вынес приговор по делу о сокрытии преступления
WP: Зеленский был готов отказаться от переговоров в Стамбуле, но США и Европа убедили его
Все новости...
Полтавская область
На Полтавщине СБУ разоблачила мужчину, который передавал РФ данные о военных госпиталях и ПВО
От взрыва боеприпаса погиб мужчина на Полтавщине
На Полтавщине работала ПВО, есть повреждения домов
Последние новости
10:01
Переговоры США с Ираном обвалили цены на нефть
09:56
Работа роем и сбивание самолетов: ГУР раскрыло характеристики беспилотных катеров семейства Magura
09:53
Украина на переговорах в Турции готова говорить о 30-дневном прекращении огня – СМИ
09:53
видеоКомиссар по расширению ЕС поздравила с Днем вышиванки на украинском языке
09:34
футболИгру зрелищной сделали фанаты: каким был финал Кубка Украины между "Шахтером" и "Динамо"
09:33
Российские дроны атаковали Полтавскую и Киевскую области: горели дома, авто и лес
09:25
Сибига встретился с главами МИД Германии, Польши и Франции
09:12
OpenAI внедряет новые модели ИИ GPT-4.1 и GPT-4.1 mini в ChatGPT
09:06
Украинцы начали активнее покупать гибридные авто: популярные модели
09:02
Россияне атаковали с дрона авто с гуманитарной помощью на Херсонщине: ранен водитель
Все новости...
Реклама:
Реклама: