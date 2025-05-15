Российские дроны атаковали Полтавскую и Киевскую области: горели дома, авто и лес
Атака российских беспилотников вызвала пожары и разрушения на Полтавщине и Киевщине - горели жилые дома, лес и машины, пострадали несколько частных хозяйств.
Источник: председатель Полтавской ОВА Владимир Когут, Киевская областная военная администрация
Детали: На Полтавщине, в Лубенском районе, в результате падения обломков вражеского БпЛА произошел пожар в частном домовладении - загорелся жилой дом и легковой автомобиль.
Пожарные локализовали пламя. Также оккупанты повредили несколько зданий в соседних хозяйствах.
В Вышгородском районе Киевской области обломки сбитых дронов вызвали пожар в недостроенном частном доме и на территории леса. Возгорания ликвидированы.
В Фастовском районе в результате атаки повреждены два частных дома.
Оперативные службы продолжают работы по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.
Напомним:
- В ночь на 15 мая россияне атаковали Украину 110-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 91 дрон не долетел до цели.