Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія напередодні перемовин атакувала 110-ма безпілотниками, 62 з них вдалося знищити

Ірина БалачукЧетвер, 15 травня 2025, 08:31
Росія напередодні перемовин атакувала 110-ма безпілотниками, 62 з них вдалося знищити
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 15 травня росіяни атакували Україну 110-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 91 дрон не долетів до цілі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: " Станом на 8:00 підтверджено збиття 62 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни. 29 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Деталі: Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Реклама:

Передісторія: 

безпілотникиПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росія напередодні перемовин атакувала 110-ма безпілотниками, 62 з них вдалося знищити
оновленоНа Івано-Франківщині та Волині пролунали вибухи
Трамп не поїде на переговори в Туреччину – ЗМІ
Росія затвердила склад делегації для перемовин у Туреччині: Путіна там немає
ДТП з кортежем Ярославського: У Харкові суд виніс вирок у справі щодо приховування злочину
WP: Зеленський був готовий відмовитись від перемовин у Стамбулі, але США і Європа переконали його
Усі новини...
Сибіга провів зустріч з держсекретарем США Рубіо і сенатором Гремом
"95% нових людей": полк безпілотних систем Вереса вийшов на перші бойові завдання
Втрати РФ перевищили 970 тисяч у живій силі – Генштаб
Окупанти гатили по Сумщині і Дніпропетровщині: вирує пожежа, є руйнування
Останні новини
09:12
OpenAI впроваджує нові ШІ-моделі GPT-4.1 і GPT-4.1 mini у ChatGPT
09:06
Українці почали активніше купувати гібридні авто: популярні моделі
09:02
Росіяни атакували з дрона авто з гуманітарною допомогою на Херсонщині: поранено водія
08:59
Естонія спробувала затримати один з кораблів "тіньового флоту" РФ
08:31
Росія напередодні перемовин атакувала 110-ма безпілотниками, 62 з них вдалося знищити
08:20
текстСпецпризначенець Сил спеціальних операцій "Кекс" про бої на Херсонщині, втечу під ковдрами та справжню насолоду бійця
08:17
Росіяни штурмують Покровський напрямок, за добу відбито 74 атаки – Генштаб
08:10
фото Окупанти гатили по Сумщині і Дніпропетровщині: вирує пожежа, є руйнування
08:02
Швеція розбила Латвію, США зі скрипом перемогли Норвегію на чемпіонаті світу з хокею
07:48
Втрати РФ перевищили 970 тисяч у живій силі – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: