Росія напередодні перемовин атакувала 110-ма безпілотниками, 62 з них вдалося знищити

У ніч на 15 травня росіяни атакували Україну 110-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 91 дрон не долетів до цілі.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: " Станом на 8:00 підтверджено збиття 62 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, заході та в центрі країни. 29 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".



Деталі: Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Київщина та Івано-Франківщина.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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