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На Херсонщині росіяни атакували 71-річного чоловіка з дрона

Анастасія ПроцЧетвер, 15 травня 2025, 13:09
На Херсонщині росіяни атакували 71-річного чоловіка з дрона
Ілюстративне фото: Getty Images

У Бериславі Херсонської області російські війська скинули вибухівку з дрона на місцевого жителя, який їхав велосипедом. 

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Повідомляється, що окупанти скинули вибухівку з дрона на 71-річного чоловіка, який їхав велосипедом.

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Унаслідок атаки чоловік зазнав мінно-вибухової травми, контузії та уламкових поранень ніг. 

Нині лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

Знати більше: Сафарі на людей: у Херсоні російські військові масово атакують цивільних з дронів

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Нагадаємо: 

  • Троє жителів Херсонщини дістали поранення вранці 14 травня – жителів Білозерки та Херсона окупанти атакували скидами з дронів, а мешканка Берислава підірвалась на російській міні.

Херсонська областьбезпілотники
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