На Херсонщині росіяни атакували 71-річного чоловіка з дрона
Четвер, 15 травня 2025, 13:09
У Бериславі Херсонської області російські війська скинули вибухівку з дрона на місцевого жителя, який їхав велосипедом.
Джерело: Херсонська ОВА
Деталі: Повідомляється, що окупанти скинули вибухівку з дрона на 71-річного чоловіка, який їхав велосипедом.
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Унаслідок атаки чоловік зазнав мінно-вибухової травми, контузії та уламкових поранень ніг.
Нині лікарі надають йому всю необхідну допомогу.
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Нагадаємо:
- Троє жителів Херсонщини дістали поранення вранці 14 травня – жителів Білозерки та Херсона окупанти атакували скидами з дронів, а мешканка Берислава підірвалась на російській міні.