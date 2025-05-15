На Херсонщині росіяни атакували 71-річного чоловіка з дрона

У Бериславі Херсонської області російські війська скинули вибухівку з дрона на місцевого жителя, який їхав велосипедом.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Повідомляється, що окупанти скинули вибухівку з дрона на 71-річного чоловіка, який їхав велосипедом.

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Унаслідок атаки чоловік зазнав мінно-вибухової травми, контузії та уламкових поранень ніг.

Нині лікарі надають йому всю необхідну допомогу.

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